شرطة العراق تنتشر بعد استعراض "ربع الله" والكاظمي يتهمهم بإرباك الامن

اكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الهدف من استعراض "ربع الله" العسكري، إرباك للوضع وإبعاد للعراق عن دوره الحقيقي فيما شهدت شوارع بغداد انتشارا امنيا كثيفا

الكاظمي: ربع الله تربك الوضع السياسي

وقال في كلمة خلال حفل تكريم عائلات "شهداء الصحافة"، إن "هناك من يعتقد أنه بالسلاح يهدد الدولة"، مشددا على أنه "كفى حروبا وسلاحا". وأضاف: "والله لن نخاف من أحد بل نخاف من ضمائرنا فقط"، مشيرا إلى أن "النظام السياسي أنتج خيبات أمل".

الصدر: مطالب ربع الله تتعلق بالدولار

من جهته، علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على الاستعراض العسكري لجماعة "ربع الله" وقال في تغريدة على "تويتر": "لقد لجأت المليشيات إلى الاستعراض العسكري المسلح، والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار".

وأضاف أن "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض، ويجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى".

وأشار إلى أن "هذه الجهة التي قامت بالاستعراض إن كانت تنتمي للحشد فعلى الحشد معاقبتها، وإلا فإعلان البراءة منها".

انتشار امني مكثف ردا على ربع الله

وشهدت العاصمة بغداد شهدت انتشارا أمنيا مكثفا بعد استعراض جماعة "ربع الله" صباح الخميس حيث انتشرت القوات الأمنية العراقية في عدد من شوارع العاصمة فيما لم تعلن القوات العراقية عن أي حالة طوارئ أو إنذار، لكنها اتخذت إجراءات مشددة في بعض مناطق العاصمة.

Hundreds of members of the a Shia militia group, known as "Rabu Allah" gathered on Baghdad streets in a show of force#ZhyanEnglish #Iraq #عراقي #ربع_الله #TwitterKurds pic.twitter.com/KkAMRJ9fAg — Zhyan English (@EnglishZhyan) March 25, 2021

ربع الله تتوعد الكاظمي

وقامت المجموعة المذكورة باستعراض عسكري في شوارع العاصمة حيث توعدت الكاظمي ورفعت صورا له طبع عليها حذاء ومقص يقطع أذنه. وحذرت المجموعة بعض الجهات والأطراف السياسية التي "تتعمد تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من أجل الحصول على مكتسباتهم الخاصة".

وأصدرت الجماعة بيانا "بارك فيه السلاح الذي يرفع بوجه الأمريكان وعملائهم"، وحذر من عدم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.

يذكر أن هيئة الحشد الشعبي في العراق، نفت صلتها بالاستعراض العسكري لجماعة "ربع الله"، وأكدت عملها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.