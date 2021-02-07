شرطة دبي تضئ مبانيها بالأحمر

أضاءت شرطة إمارة دبي مبانيها باللون الاحمر الاحد، احتفاء باقتراب مسبار الأمل الاماراتي من كوكب المريخ.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ان القيادة العامة لشرطة دبي شاركت في مبادرة " الإمارات باللون الأحمر" التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، عبر إضاءة مبانيها باللون الأحمر.

ومن المتوقع أن يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ الثلاثاء، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤات لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.

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