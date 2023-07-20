شرطي ينقذ حياة طفل من الموت في بركة سباحة

في واقعة مؤثرة، انتشرت مقاطع فيديو تظهر لحظات إنقاذ رجل شرطة أمريكي طفلاً من الموت المحقق بعد تعرضه للغرق في بركة سباحة.

وتم تسجيل هذه المشاهد المؤثرة بواسطة كاميرا تابعة لقسم الشرطة في مدينة ستيرلنغ هايتس بولاية ميشيغان الأمريكية خلال حفل عائلي.

وفي التفاصيل، عندما وصل الضابط إلى المكان، وجد الأب يحاول إنقاذ طفله البالغ من العمر عامين من قاع البركة، حيث بدأ الطفل يظهر علامات الاختناق والغرق.

,بدأ الأب فورًا في تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي للطفل المتوتر والأزرق الوجه، فيما وجد الضابط نفسه في موقف حرج وحساس.

لم يتردد الضابط في التصرف السريع والدقيق، حيث قام بسرعة بالتدخل وأخذ الطفل الصغير في ذراعيه. قام بضرب ظهره عدة مرات بهدف تنظيف مجرى الهواء وتحفيز التنفس.

لحسن الحظ، استعاد الطفل تنفسه بشكل طبيعي بفضل الإسعاف السريع الذي قدمه الضابط المتفاني.

ولاقت هذه القصة إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الملايين بشجاعة وتفاني رجال الشرطة الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية المجتمع والحفاظ على سلامة الأرواح.

