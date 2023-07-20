محمد بن سلمان يُفاجئ أسعد بن طارق بتصرف مؤثر.. ما قصة الخنجر؟ (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تصرفا لافتا ومؤثرا من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لحظة استقباله أسعد بن طارق، ممثل سلطان عمان.

اللحظة المؤثرة كانت عندما ظهر محمد بن سلمان، وهو يمسك بخنجر السيد أسعد بن طارق بشكل عابر، وعلى ما يبدو كان يُعدل وضعه أو يقوم بترتيب ملابسه.

وعلى الفور، ردّ "بن طارق" على هذا التصرف بابتسامة واضحة، مبديًا بذلك شكره وتقديره لولي العهد السعودي.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر، لحظة استقبال ولي العهد السعودي، لممثل سلطنة عمان.

وتفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه اللقطة المثيرة، حيث أبدى المتابعون إعجابهم بصدق رد فعل السيد أسعد بن طارق وابتسامته في تلك اللحظة.

ويُذكر أن هذه اللفتة من "بن سلمان"، قد لاقت اهتمامًا كبيرًا على الإنترنت وأثارت حماسًا بين النشطاء الذين عبّروا عن تقديرهم لهذه المواقف الإنسانية التي تظهر التقارب والتعاطف بين قادة الدول.

وكان أسعد بن طارق آل سعيد، الممثل الخاص لسلطان عمان هيثم بن طارق، قدر ترأس أمس الأربعاء، وفد سلطنة عُمان في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وألقى أسعد بن طارق، كلمة سلطنة عمان، وأعرب عن وافر الشكر والتقدير للمملكة على استضافتها وإعدادها وتهيئتها هذا الاجتماع.

