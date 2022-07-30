شرطي ينقذ مسنا من الغرق في "الفجيرة" .. فيديو

نشرت وزارة الداخلية الإماراتية، مقطع فيديو يظهر فيه شرطيا اماراتيا، وهو ينقذ مسنا من الغرق في إمارة الفجيرة، التي شهدت تساقطا غزيرا للأمطار التي تسببت بسيول أغرقت شوارع الإمارة.

ووفقا للمقطع الذي نشرته "الداخلية" الإماراتية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد تعامل شرطي إماراتي مع شخص من كبار السن في منطقة "الشرية" في إمارة الفجيرة، واستطاع إنقاذه بعيدا عن المياه التي ارتفعت كثيرا في شوارع المنطقة.

جهود مستمرة ضمن منظومة عمل تكاملي نحو عودة تدريجية لاستعادة الحياة الاعتيادية



Continuous efforts within an integrated work system towards a gradual return to restore normal life



#الامارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/M2d929cIBw — وزارة الداخلية (@moiuae) July 30, 2022

ولفتت الوزارة إلى إنقاذ أفرادها لأسرة في منطقة "الفصيل" في الفجيرة، ضمن الجهود المستمرة لمنظومة العمل التكاملي لعودة تدريجية لاستعادة الحياة الاعتيادية، وفقا لبيان الوزارة.

أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما

وتسببت الأمطار الغزيرة بسيول في عدد من مناطق الإمارات، لا سيما إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة في الشمال، حيث أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي أن البلاد سجلت أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما.

وأظهرت مقاطع فيديو السيول وقد تسببت في غرق عدد كبير من المركبات وانقطاع بعض الطرق.

وناشدت السلطات المواطنين والمقيمين، خصوصاً في المناطق الجبلية، اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أي حوادث

ووثق المركز تسجيل محطة ميناء الفجيرة 255.2 ملم من منسوب المياه بعد يومين من الأمطار المتواصلة، وهي الأعلى في الإمارات خلال شهر يوليو/ تموز، في حين سجلت ثاني أعلى منطقة في مسافي حيث بلغت 209.7 ملم، ليسجل بعدها مطار الفجيرة 187.9 ملم من الأمطار.