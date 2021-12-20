شرط سعودي لقبول عودة سورية الى الجامعة العربية

اعلنت المملكة العربية السعودية عدم معارضتها لعودة النظام السوري الى حضن الجامعة العربية، بعد ايام من هجوم كبير شنه المندوب السعودي على الرئيس بشار الاسد وحلفائه في الحرب الدائرة في البلاد.

شرط السعودية لعودة نظام الاسد

واعلنت العربية السعودية ان الطريق لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مفتوحة إذا تمكنت من “التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية ومقررات الأمور فيها”.

ويوجد اكثر من 200 الف مرتزق اجنبي جلبتهم ايران عبر عشرات المليشيات التي شكلتها للقتال في سورية ضد الفصائل السنية التي عملت على الاطاحة بالرئيس السوري

الحل السياسي في سورية

وسبق أن قال المسؤول السعودي عبد الله المعلمي في كلمة له بالجلسة العامة للجمعية الأممية يوم الجمعة الماضية، أن الحرب في سوريا لم تنتهي بعد، والحل السياسي هو السبيل الوحيد لهذه الأزمة.