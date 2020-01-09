شركات طيران عالمية تستأنف رحلاتها للعراق وايران بعد تعليقها لأسباب أمنية

قررت شركات مصر للطيران والخطوط الجوية التركية وبيجاسوس استئناف رحلاتها الجوية الى العراق وايران بعد أن علقتها بسبب الأوضاع الامنية.

واتخذت هذه الشركات وغيرها من شركات الطيران العالمية قرار وقف الرحلات الى هذين البلدين بعد مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أميركي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلنت وزارة الطيران المدني المصرية الخميس أن شركة مصر للطيران ستستأنف رحلاتها الجوية الى بغداد السبت بعد أن علقتها ثلاثة أيام بسبب الأوضاع الامنية.

وقالت الشركة في بيان إنه "بعد تقييم ومتابعه الموقف الأمني ، قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية الي بغداد اعتباراً من يوم السبت القادم".

واضافت الوزارة في بيان أنه "ستتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم من قرارات وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات".

وكانت مصر للطيران علقت رحلاتها لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الاربعاء حتى غد الجمعة "لحين استقرار الحالة الامنية" في العاصمة العراقية.

كما ذكرت مصادر بشركتي الخطوط الجوية التركية وبيجاسوس لرويترز أن الشركتين ستستأنفان الرحلات لإيران والعراق مساء يوم الخميس بعدما أُوقفت لنحو 24 ساعة بسبب التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح مصدر بالخطوط التركية أن الشركة ستستأنف الرحلات لطهران من مطار صبيحة كوكجن الساعة 1805 بتوقيت جرينتش الخميس. وقال مصدر ثان إن بيجاسوس التركية ستعاود تسيير رحلات لطهران الساعة 2050 من نفس المطار.

