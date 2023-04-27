شروط خاصة لشحن "ماء زمزم" عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي

البوابة - نشر حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في المملكة العربية السعودية، إنفوجرافيك توعوي من خلال موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، يبين فيه الشروط الخاصة لشحن عبوات ماء زمزم للمعتمرين العائدين إلى بلدانهم عبر الرحلات الجوية.

وبين المطار أنه يجب على المعتمرين اعتماد نقاط البيع الرئيسية لشراء العبوات وعدم وضعها داخل الأمتعة المشحونة جواً.

وأشار المطار إلى أنه يسمح بعبوة واحدة فقط من سعة ال 5 لترات لكل معتمر مغادر دولي، شريطة وجود حجز للعمرة على تطبيق "نُسك".

عزيزي المعتمر..

تعرّف على شروط شحن

ماء زمزم عبر #مطار_الملك_عبدالعزيز

للمعتمرين العائدين إلى بلدانهم.#خدمتكم_شرف pic.twitter.com/sT0PoGzw37 — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) April 25, 2023

يذكر أن المطار عمل على تخصيص سيور لشحن عبوات زمزم، لعدم شحنها ضمن الأمتعة الأخرى.

ويركز مطار الملك عبد العزيز الدولي عبر خطته التشغيلية على نقل الأمتعة وشحنها في مرحلة توديع المسافرين، بما يضمن انسيابية العمل وتنظيمه داخل صالات المطار، ويساهم في تسريع إجراءات تفويج المعتمرين والحجاج في مرحلة المغادرة، في إطار حرص إدارة المطار على تيسير وتسهيل مرحلة المغادرة على ضيوف الرحمن وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية داخل المطار؛ ليعود الحجاج المغادرون جوًا من مدينة جدة إلى داخل المملكة أو خارجها بسلام آمنين وبكل سلاسة واطمئنان.

حساب مطار الملك عبد العزيز الدولي على موقع تويتر