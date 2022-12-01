شريحة إيلون ماسك في طريقها الى أدمغة البشر خلال 6 أشهر

يتوقع ان تجد شريحة إيلون ماسك طريقها الى ادمغة البشر خلال ستة اشهر، على امل اعادة البصر والحركة لمن فقدوهما.

توقع إيلون ماسك الاربعاء، ان يتم البدء خلال ستة اشهر في التجارب السريرية على البشر لشريحة الدماغ اللاسلكية التي تطورها شركته نيورالينك، وتشتمل على امكانات واعدة من حيث اعادة البصر والحركة لمن فقدوهما من المرضى.

واوضح ماسك خلال عرض تقديمي إن أول تطبيقين لشريحة نيورالينك او ما تسمى شريحة الذكاء الاصطناعي سيكونان استعادة البصر والحركة للأشخاص العاجزين، مؤكدا انه حتى من ولد أعمى "نعتقد أننا ما زال باستطاعتنا إعادة البصر له".

وفيما تسعى شركة نيورالينك للحصول على موافقة ادارة الغذاء والدواء لبدء التجارب السريرية على البشر، فقد اختبرت شريحتها بالفعل على الحيوانات في سان فرانسيسكو وتكساس.

وقال ماسك ان الشركة تريد ان تكون "حذرة للغاية ومتيقنة" من ان الشريحة، وهي عبارة عن جهاز صغير مزود باسلاك مرتبطة باقطاب مدمجة "ستعمل بشكل جيد قبل وضع الجهاز في البشر".

شريحة إيلون ماسك ستشكل في حال نجاحها خرقا هائلا يغير مسار البشرية

واستدرك ان الشركة "ارسلت في اعتقادي معظم الوثائق لادارة الغذاء والدواء، وعلى الارجح خلال ستة اشهر سيكون بمقدورنا تحميل شريحة نيورالينك في البشر".

واضافة الى اجراء تحسينات على عمليات زرع الشريحة، فقد عملت الشركة على تطوير روبوت جراحي سيقوم بازالة جزء من الجمجمة من اجل ادخالها الى دماغ المريض.

At the live event few hours ago, @elonmusk shows Neuralink-trained monkey typing using its brain 😳 …expects human trials in 6 months !!



pic.twitter.com/IlprvcbMxO — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) December 1, 2022

شريحة إيلون ماسك .. تحويل البشر الى حواسيب عضوية

وبالتوازي مع شريحة الدماغ، فقد كشف ماسك عن منتجين هامين اخرين. وقال ان شركة نيورالينك تعمل على تطوير عمود فقري بامكانه مساعدة الاشخاص المصابين بالشلل على استعادة الحركة، وزرعات بصرية لمساعدة المصابين باعاقات في النظر على الرؤية مجددا.

Absolutely enjoyed what I saw in tonight's Neuralink show and tell. So proud of @elonmusk and all the hard working people around him.



I will never doubt his determination to make the world a better place. 😍 pic.twitter.com/QWp7PErqoc — BogusThought - get checkmark or die tryin 😂 (@BogusThought) December 1, 2022

ويعتقد ماسك ان البشر بامكانهم منافسة الذكاء الاصطناعي من خلال اضافات تحولنا الى حواسيب عضوية.

و شريحة نيورالينك هي رقاقة دماغية حاسوبية في مقدورها مساعدة المرضى المصابين بسكتات في المخ على استخدام عقولهم في التواصل.

وقد عرض ماسك هذه القدرات الاربعاء، من خلال قرد يتفاعل مع حاسوب.

وفي عرض تقديمي لشركة نيورالينك قبل أكثر من عام، عرضت الشركة ايضا تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكمبيوتر عبر التفكير بمفرده بفعل شريحة مخ.

وتقرأ شريحة نيورالينك التدفقات العصبية في الشخص ويترجمها الى معلومات تتم قراءتها ميكانيكيا.

ويأمل ماسك في ان تصبح الشريحة وبما يمكن البشر من استخدامها بشكل طبيعي للتواصل مع الالات.