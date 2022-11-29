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إيلون ماسك يصف إصلاحاته في تويتر بالمعركة

منشور 29 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:39
إيلون ماسك يصف إصلاحاته في تويتر بالمعركة

"معركة من أجل مستقبل الحضارة"...  بهذه الكلمات وصف الملياردير إيلون ماسك إجراءاته التي استملكها مؤخرا على منصة تويتر.

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ويعيد المالك الجديد للشبكة الاجتماعية " تويتر" ماسك النظر في السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، ويخفف الرقابة ويمنح العفو للمستخدمين "المحظورين".

 

واتهم واتهم وسائل الإعلام اليسارية بـ "الرغبة الشديدة في السيطرة الكاملة على ما يُنشر" واصفا ما  تتعرض له القيادة الجديدة لـ  تويتر من عرقلة عملها بأنه "استجابة مناعية هائلة " لمحاولات إدخال حرية التعبير.

 

 

كلمات دالة:تويترتطبيق تويترالمعركةإيلون ماسكإصلاحاتهإصلاحات

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