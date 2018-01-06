شكري وأبو الغيط إلى عمّان لحضور "السداسية" بشأن القدس

توجه كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بتطورات قضية القدس .

ويبحث الاجتماع تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها، وتنسيق الجهود والتحركات العربية دوليا بهدف الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وتستضيف العاصمة الأردنية عمان، السبت، اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بتطورات قضية القدس، بمشاركة كل من: الأردن، وفلسطين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، ومصر.