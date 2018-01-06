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شكري وأبو الغيط إلى عمّان لحضور "السداسية" بشأن القدس

شكري وأبو الغيط إلى عمّان لحضور "السداسية" بشأن القدس
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