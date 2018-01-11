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شكري يعلن عن موقف مصر من إلغاء اتفاقية "الحريات الأربع" مع السودان

شكري يعلن عن موقف مصر من إلغاء اتفاقية "الحريات الأربع" مع السودان
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