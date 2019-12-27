شكل جديد لمسيرات العودة

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجمعة، على استمرار مسيرات العودة بشكلها الجديد اعتبارا من مارس/ آذار المقبل.

وقالت الهيئة، في ختام جمعة “دماء الشهداء ترسم طريق الحرية”، “نجدد تأكيدنا على استمرار مسيرات العودة في شكلها الجديد، كما أعلنته الهيئة في المؤتمر الصحفي أمس الخميس”.

وأضافت “استجابةً للمزاج الوطني والشعبي، بأن يُشكّل العام الجديد انطلاقة جديدة للمسيرات بشكلٍ شهري، وفي المناسبات الوطنية”.

وأشارت الهيئة إلى استمرار حضورها في الميدان، وأن تبقى هيئاتها ولجانها كاملة في حالة تداعي من أجل مواصلة جهود تطوير اللجان وتصويب الأداء، وتفعيل لجان أخرى، ومتابعة الجرحى.

وكذلك وضع خطة إعلامية وقانونية عبر تسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق المدنيين، وتوثيق هذه الجرائم، ووضعها في خدمة جهود المحكمة الجنائية الدولية، التي ستبدأ تحقيقا في جرائم الاحتلال المرتكبة على شعبنا.

ولفتت إلى أنها ستتابع جهود توسيع الهيئة وتطويرها على مساحة الوطن المحتل وتواجد شعبنا”.

وأكدت الهيئة، أنها ستواصل دورها على المستوى الوطني في كافة الجهود الوطنية، لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، والتصدي لمخططات الاحتلال والمؤامرات التصفوية.

كما ستواصل نقل تجربتها الوطنية الوحدوية الرائدة على امتداد الوطن المحتل وفي الشتات لتجسيد وحدة الأرض والدم والمصير.

ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى الالتحام مع مسيرات العودة، التي ستدشنها الهيئة في ذكرى يوم الأرض وإحياء الذكرى الثانية بتاريخ 30/3/2020، والتي ستكون انطلاقة نوعية جديدة للمسيرات أكثر زخماً وحضوراً جماهيرياً وأشكالاً إبداعية.

وأوضحت الهيئة أنه ستواصل التشبيك مع مختلف لجان التضامن حول العالم لنجاح الفعاليات الدولية المتزامنة في هذا اليوم.