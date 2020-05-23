شكوك في نظريات وطرق رؤية الهلال

قال مركز الفلك الدولي إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة في بعض الدول الإسلامية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وأوضح المركز الفلكي، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة أن عدة دول مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال.

هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي. يشار إلى أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب. pic.twitter.com/K9YpUVzyni — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

وأضاف: "كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب".

وتابع في تغريدة أخرى: "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا".

عاجل: هلال عيد الفطر 2020م (شوال 1441 هـ) كما تم تصويره نهارا قبل قليل اليوم السبت 23 مايو 2020م الساعة الثامنة صباحا من مدينة أبوظبي. استطالة القمر 6.2 درجة. تصوير مركز الفلك الدولي. الراصدون: م. محمد عودة، م. أنس محمد، م. رامي الخطيب، م. إبراهيم أبو غنيم، م. أسامة غنام. pic.twitter.com/XyEjq7fJfl — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

وأعلنت دول إفريقية بينها دولة عربية، عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لإعلان غالبية الدول الإسلامية أن العيد يوم غد الأحد، مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر.

"ظهور الهلال" في كردستان العراق

نشرت وكالة روداو مقطع فيديو صوره أحد المواطنين لما وصفه بهلال شوال، مساء الجمعة، في كردستان، إلا أن لجنة الإفتاء في الإقليم أشارت إلى عدم إمكانية اتخاذ المقطع دليلا شرعيا قاطعا.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الهلال بوضوح، وأشار مصوره إلى وجود عدد من شهود العيان في الموقع ذاته.

وقال عضو اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كردستان، أحمد الشافعي إنه "يمكن لهذا المواطن الذي رأى الهلال أن لا يصوم غدا، لكن لا بد من إثبات ادعائه أمام القاضي الشرعي لتعميم الأمر على بقية المسلمين"، مبينا: "لا يمكن اعتبار الفيديو دليلا شرعيا قاطعا".

بەدواداچوونی رووداو لەسەر ڤیدیۆی هاونیشتمانیەکەی سۆران کە دەڵێت، مانگی بینیوە. https://t.co/222dicFLl3 — Hawraz Gulpi (@Hawrazgulpi) May 22, 2020

كما قال عضو لجنة تحري الهلال في الإقليم، عمر مرويي: "اعتمدنا على عدة لجان لكن لم تر أي منها الهلال، كما أن السعودية وعدة دول أخرى في المنطقة أعلنت تعذر رؤية هلال شوال، وتحديد يوم الأحد أول أيام عيد الفطر".

وكانت وزارة الأوقاف في الإقليم والمجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، أعلنت أمس الجمعة، تعذر رؤية شهر شوال، ليكون اليوم السبت متمما لشهر رمضان، ويوم الأحد أول أيام عيد الفطر.