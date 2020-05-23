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شكوك في نظريات وطرق رؤية الهلال

منشور 23 أيّار / مايو 2020 - 02:12
شكوك في نظريات وطرق رؤية الهلال
شكوك في نظريات وطرق رؤية الهلال

قال مركز الفلك الدولي إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة في بعض الدول الإسلامية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وأوضح المركز الفلكي، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة أن عدة دول مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال.

وأضاف: "كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب".

وتابع في تغريدة أخرى: "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا".

وأعلنت دول إفريقية بينها دولة عربية، عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لإعلان غالبية الدول الإسلامية أن العيد يوم غد الأحد، مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر.

"ظهور الهلال" في كردستان العراق

نشرت وكالة روداو مقطع فيديو صوره أحد المواطنين لما وصفه بهلال شوال، مساء الجمعة، في كردستان، إلا أن لجنة الإفتاء في الإقليم أشارت إلى عدم إمكانية اتخاذ المقطع دليلا شرعيا قاطعا.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الهلال بوضوح، وأشار مصوره إلى وجود عدد من شهود العيان في الموقع ذاته.

وقال عضو اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كردستان، أحمد الشافعي إنه "يمكن لهذا المواطن الذي رأى الهلال أن لا يصوم غدا، لكن لا بد من إثبات ادعائه أمام القاضي الشرعي لتعميم الأمر على بقية المسلمين"، مبينا: "لا يمكن اعتبار الفيديو دليلا شرعيا قاطعا".

كما قال عضو لجنة تحري الهلال في الإقليم، عمر مرويي: "اعتمدنا على عدة لجان لكن لم تر أي منها الهلال، كما أن السعودية وعدة دول أخرى في المنطقة أعلنت تعذر رؤية هلال شوال، وتحديد يوم الأحد أول أيام عيد الفطر".

وكانت وزارة الأوقاف في الإقليم والمجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، أعلنت أمس الجمعة، تعذر رؤية شهر شوال، ليكون اليوم السبت متمما لشهر رمضان، ويوم الأحد أول أيام عيد الفطر.


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