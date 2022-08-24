شكوى ضد شكوى الرئيس الايراني في نيويورك لدوره في مذبحة عام 1988 

يعقد المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، يوم الخميس 25 أغسطس / آب 2022، مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في مانهاتن ضد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، بالتزامن مع زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت مصادر في مجاهدي خلق الايرانية انه سيتم عرض الأسس القانونية للشكوى والتهم الموجهة إلى رئيسي.

وسيحضر المؤتمر المدعي العام الأمريكي السابق مايكل موكاسي وكذلك المحامون الذين يمثلون المدعين في القضية للإجابة على الأسئلة.

وأسفرت فتوى صادرة عن آية الله الخميني في صيف عام 1988، عن إعدام حوالي 30 ألف سجين سياسي، أكثر من 90٪ منهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتعرض الآخرون للتعذيب.

وقررت "لجان الموت"، التي أنشأها نظام الملالي في جميع أنحاء البلاد بهدف تنفيذ الفتوى، أي السجناء سيعيشون وأيهم سيُقتل، بعد استجواب استمر بضع دقائق فقط.

ووفق تقارير المعارضة الايرانية فقد كان إبراهيم رئيسي عضوًا في لجنة الموت في طهران، وبالتالي كان مسؤولاً شخصياً عن عمليات الإعدام والتعذيب التي تلت ذلك.

المدعون في الشكوى هم سجناء سياسيون سابقون نجوا من مذبحة عام 1988 في إيران، والأسر التي قُتل أحباؤها وفق المصادر

وهذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للمحكمة الفرصة للنظر في مزاعم أن رئيس الملالي ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، والتي يجب أن يحاسب عليها.