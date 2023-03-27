شلل قطاع النقل في أكبر إضراب تشهده ألمانيا

البوابه - شهد قطاع المواصلات في ألمانيا أكبر إضراب في تاريخ البلاد منذ العام 1992 حيث شمل عدد من المطارات وخدمات السكك الحديدية ووسائل النقل العام في العديد من الولايات.

وألغى كل من مطارات هامبورغ ودريسدن ودوسلدورف ولايبزيغ وميونيخ ونورمبرغ وفرانكفورت أم ماين، الغالبية العظمى من رحلاتها الجوية، باستثناء مطار برلين الذي لم يتأثر بالإضراب، وفقا لوكالة n-tv الألمانية.

كما ألغت شركة Deutsche Bahn غالبية رحلات قطارات المسافات الطويلة، فيما توقف قطاع النقل تماما في 7 ولايات ألمانية من أصل 16.

وتوقع مراقبون حدوث ازدحام مروري كبير على الطرق السريعة نتيجة استخدام السيارات الخاصة في الشوارع وأيضا بسبب الأنفاق المغلقة المتصلة محطات النقل..

وأشارت المتحدثة باسم نادي السيارات الألماني إلى انتهاء الإضراب في يوم الثلاثاء، لافتة إلى أن الوضع سيظل متوترا الأربعاء أيضا.

