شمعدان عيد الحانوكا اليهودي يشتعل خلف برج خليفة في الإمارات

احتفل موقع “إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بحدث تطبيعي جديد بين الإمارات العربية والكيان الإسرائيلي المحتل، حيث نشر الموقع خبراً جاء فيه أن ابناء الجالية اليهودية في إمارة دبي بالإمارات قد أشعلوا الشمعة الثامنة والأخيرة لعيد حانوكا اليهودي.

ونشر الموقع صورة للشمعدان اليهودي ومن ورائه برج خليفة.

ولا تعتبر الغالبية العظمى من المؤرخين المستقلين ” الحانوكا” أو عيد النوار احتفالاً دينياً يهوديا ، إنما طقس استعماري صهيوني، وفي الواقع، هو احتفال لإحياء لذكرى تدشين وبناء الهيكل الثاني المزعوم في مدينة القدس المحتلة، وحانوكا تعني بالعبرية “تدشين”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير رصينة عن وجود كنيس يهودي سري في أحد الاحياء الراقية في الإمارات العربية. (القدس العربي)