شنقريحة: الجزائر نجحت في إفشال مخططات إسقاط الدولة

أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أن بلاده نجحت في إفشال كل المحاولات والاستراتيجيات الخبيثة، التي كان يخطط لها الإرهابيون لإسقاط الدولة الجزائرية.

وشدد شنقريحة، خلال كلمة له في إحدى الفعاليات، أمس السبت، على أن الجزائر، تمكنت من الإنتصار على الإرهاب لوحدها، بفضل مواطنيها وجيشها الوطني الشعبي ومؤسساتها.

وقال رئيس الأركان الجزائري: "عانينا من الإرهاب الذي هدد أركان الدولة وسلامة المجتمع، وخرب اقتصادها، لمدة عقد كامل".

وأشار شنقريحة، إلى أن بلاده، استطاعت أن تطور تجربة فريدة من نوعها، في مكافحة الإرهاب، والوقاية منه، على كل الأصعدة، سواء على المستوى العملياتي أو عن طريق تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد.

وبين شنقريحة، أن بلاده لعبت دورا، في جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، عبر الدبلوماسية الجزائرية، التي أسهمت في العديد من الإتفاقيات والمبادرات الإقليمية.