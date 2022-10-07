شهيدان برصاص القوات الاسرائيلية خلال مواجهات في الضفة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن "الفتى عادل إبراهيم عادل داوود (14 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، عصر اليوم (الجمعة) في محافظة قلقيلية".

وكان الشهيد داود قد أصيب بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري جنوب مدينة قلقيلية.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن الشهيد اقترب من نقطة عسكرية وألقى زجاجة حارقة نحوها، وفي أعقاب ذلك أقدم جنود الاحتلال على إطلاق النار عليه.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للشهيد، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج وهناك أعلن الطاقم الطبي عن استشهاده.

كما استشهد مواطن ثان برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية قضاء رام الله بحسب وكالة الانباء الفلسطينية.

🔴استشهاد الشاب الفلسطيني مهدي محمد عبد المعطي لدادوة برصاص الاحتلال في بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله pic.twitter.com/YPzzp3uPd9 — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) October 7, 2022

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الشهيد الثاني يدعى مهدي محمد لدادوة، واستشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المزرعة الغربية عقب محاولة الأهالي صد هجوم للمستوطنين على منزل في البلدة.

وأصيب فلسطينيون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية وفي بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق وشاب بقنبلة غاز في الرأس إثر مواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في القرية.