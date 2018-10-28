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شهيدان في غزة وعباس يتعهد ألا يسمح لصفقة القرن بأن تمر

شهيدان في غزة وعباس يتعهد ألا يسمح لصفقة القرن بأن تمر
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