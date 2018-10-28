شهيدان في غزة وعباس يتعهد ألا يسمح لصفقة القرن بأن تمر

عباس يتعهد ألا يسمح لصفقة القرن بأن تمر

اعلن الجيش الاسرائيلي ان طائراته استهدفت مساء الاحد، فلسطينيين كانوا يزرعون عبوة ناسفة قرب الشريط الحدودي مع قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد اثنين منهم، فيما جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه لصفقة القرن”، مشددًا على أنه لن يسمح لها بأن تمر.

وقالت وكالة انباء "معا" نقلا عن شهود ان طائرة اطلقت صاروخا واحدا قرب مجموعة من الشبان الذين وصلوا للمنطقة ضمن ما يعرف ب"وحدة الارباك الليلي" التي تعمل منذ اسابيع على ادامة الاحتجاجات ضد الاحتلال الاسرائيلي خلال اوقات الليل.

وقال الشهود ان سيارات اسعاف وصلت الى المكان بعد ورود انباء عن اصابات الا ان الجيش الاسرائيلي منعها من التقدم.

وأعلن الجيش الاسرائيلي لاحقا انه استهدف مجموعة من ثلاثة فلسطينيين كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة قرب السياج الامني ما ادى الى استشهاد اثنين منهم.

* صفقة القرن

في غضون ذلك، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه التام لصفقة القرن”، مشددًا على أنه إذا كان وعد بلفور (تعهد بريطانيا بإقامة دولة إسرائيل) قد مر، فلن تمر “صفقة العصر” (القرن).

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية برام الله.

وقال عباس إنه آن الأوان لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الأخيرة، التي دعت إلى تحديد العلاقات مع إسرائيل، في إشارة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل.

وشدد عباس على تمسكه برفض “صفقة القرن”، قائلا: “منذ 100 عام يحاول الأعداء تطبيق وعد بلفور والآن يطبقونه عبر صفقة العصر (القرن)”.

وأضاف “إذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة العصر”.

وتابع أن “القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة إن القدس عاصمة لدولتين”.

و”وعد بلفور”، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، وتعهد فيها بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

و”صفقة القرن” هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها القدس واللاجئين.