شهيدان من القسام بفعل انفجار من مخلفات الاحتلال

استشهد عنصران من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس التي تسيطر على غزة ، اليوم الأربعاء، جراء انفجار وقع داخل أحد المواقع التابعة للمقاومة وسط قطاع غزة.

وبحسب وزارة الداخلية بغزة، فإن الانفجار ناجم عن محاولة تفكيك جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي.

ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيدين وهما: أسامة فضل جنينة، وأحمد زكي أبو حصيرة، التي قالت أنهما استشهدا أثناء تأديتهما واجبهما الجهادي في تفكيك إحدى الذخائر من مخلفات الاحتلال خلال معركة سيف القدس.

ونقلت جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.