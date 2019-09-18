فيديو مؤثر.. شهيدة فلسطينية برصاص الاحتلال قرب القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد سيدة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمالي مدينة القدس.

وأطلق عدد من عناصر الأمن التابعين لشركة خاصة تتولى حراسة الحاجز، النار على السيدة الفلسطينية (50 عاما) بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، ما أدى لإصابتها بجروح خطيرة، قبل أن يعلن لاحقا عن استشهادها.

وأفاد شهود عيان، بأن السيدة الفلسطينية تعرضت لعملية إطلاق نار من قبل قوة عسكرية على الحاجز؛ مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

ويظهر في شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عنصر أمن إسرائيلي، وهي يطل الرصاص على السيدة الفلسطينية من مسافة قريبة، فيما أغلق جيش الاحتلال الحاجز أمام المارة ومنع طواقم إسعاف فلسطينية من الوصول للمصابة وتقديم العلاج لها. (وكالات)