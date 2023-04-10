شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمخيم عقبة جبر

البوابه - سقط الفتى محمد فايز بلهان شهيدا وأصيب 3 شبان بجراح متفاوتة خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم عقبة جبر قرب أريحا، اليوم الإثنين.

وأكدت وزارة الصحة في فلسطين استشهاد الفتى محمد فايز بلهان البالغ من العمر 15 عاما وإصابة شابين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي وذلك في الأطراف السفلية من الجسم .

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استهداف الشهيد الفتى محمد فايز بلهان برصاص الاحتلال الحي في منطقة الرأس والصدر والبطن..

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق الرصاص على الفتى كونه رشق الجنود بالحجارة.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز خلال اقتحامها للمخيم، حيث اندلعت في المنطقة مواجهات مع مجموعة من الشبان الذين تصدوا لاقتحامات القوات.

وهرعت سيارات إلى المخيم عقب ورود أنباء عن وجود إصابات، وذلك بالتزامن مع اعتقال قوات الاحتلال لــ 5 فلسطينيين.





