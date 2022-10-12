شهيد برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب

قتل الجيش الإسرائيلي مساء الاربعاء، شابا فلسطينيا وأصاب عددا اخر بالرصاص خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال مدينة الخليل؟

وقالت مصادر محلية ان الشاب أسامة محمود عدوي (18 عاما) اصيب وعددا اخر من الشبان بالرصاص الحيّ خلال مواجهات على مدخل مخيم العروب، ووصفت حالته بالخطيرة، ليُعلَن عن استشهاده بعد وقت وجيز في المشفى.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات.

وكان الجيش الإسرائيلي اصاب بالرصاص عشرات الفلسطينيين الذين خرجوا في انحاء الضفة الغربية الاربعاء، نصرة لمخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس، والذي جرى فرض اغلاق عليه منذ خمسة ايام على خلفية مقتل مجندة اسرائيلية.

ارتقى خلال اعتداء جيش الاحتلال على الأهالي في #مخيم_العروب بالخليل

التفاصيل في الرابط https://t.co/xLNwnDGqUi pic.twitter.com/9qhfxOBXDt — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) October 12, 2022

وتواصل القوات الإسرائيلية اقتحاماتها لمخيم شعفاط بشكل متواصل منذ السبت، وتفرض حصارا خانقا وإغلاقا شديدا عليه، بحثا عن عدي التميمي (22 عاما)، الذي تقول إنه نفذ العملية التي وقعت على حاجز قرب المخيم.

وقال شهود إن مواجهات اندلعت كذلك على مدخل مدينتي رام الله والبيرة، بين عشرات الشبان والجيش الإسرائيلي الذي استخدم ضدهم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدة سبسطية جنوبي نابلس (شمال)، وبيت أمر وحي باب الزاوية في محافظة الخليل (جنوب)، وعند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم (جنوب).

وكانت فصائل ونشطاء قد دعوا لهبة جماهيرية بالضفة الغربية مساندة لأهالي مخيم شعفاط.