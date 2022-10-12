نابلس تحت الحصار بعد شعفاط وعرين الأسود تتوعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين

فرضت إسرائيل حصارا على نابلس غداة مقتل احد جنودها غرب المدينة في عملية لمجموعة عرين الأسود التي توعدت الجيش الاسرائيلي ومستوطنيه في حال استمرار انتهاكاتهم. فيما عم الاضراب الضفة الغربية تضامنا مع مخيم شعفاط الذي يواصل الاحتلال اغلاقه لليوم الخامس على التوالي.

وقام الجيش الاسرائيلي منذ فجر الاربعاء، باغلاق مدخل بلدة دير شرف غرب نابلس بالسواتر الترابية، وكذلك حاجزي حوارة وعورتا جنوب المدينة، إضافة الى طريق المساكن شرقا.

وشدد من إجراءاته على حاجز قرية صرة وأغلق طريق تل، وطريق عصيرة الشمالية باتجاه الناقورة، ونصب حواجز على مداخل سبسطية شمال غربي المحافظة، وعلى مدخل بيت فوريك شرقا.

وجاءت هذه الاجراءات غداة مقتل جندي إسرائيلي في عملية اطلاق نار قرب مستوطنة شافي شومرون قرب دير شرف.

وتبنت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية المسلحة التي تتخذ مقرها في نابلس هذا الهجوم في بيان اشار كذلك الى مسؤوليتها عن عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

"عرين الأسود" تتوعد

ومساء الاربعاء، توعّدت مجموعة عرين الأسود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بأنّ "الساعات القادمة تحمل لكم ألم كبير وحسرة لطالما قمتم بزرعها بأحشائنا، فذوقوا زرعكم ذوقوا زرعكم".

مجموعة عرين الأسود

وقالت المجموعة في بيان إنها تتابع منذ ليلة أمس تحركات جنود الأحتلال ونقاطهم وتوزيع جنودهم سواء على الطرق الالتفافية أو على الحواجز أو على التلال المُحيطة في مدينة نابلس.

ووجهت عرين الأسود رسالتها للاحتلال "نحن نراكم نرصدكم نستدرجكم من حيث لا تعلمون ولقد توارد لمسامعنا أن الاحتلال يتحدى المقاومة في نابلس وأنه سيدخل المستوطنين للصلاة في المنطقة الشرقية.

وقالت انه اذا كان هذا الخبر صحيحًا فقد يكون الاحتلال قد حكم على عدد كبير من المستوطنين بالإعدام وجرهم إلى مذبح إنتخابي ليسقط لبيد بعد كم الخسارة التي ستحدث في أرواح جنوده ومستوطنيه".

واكد عرين الأسود ان "الساعات القادمه تحمل لكم ألما كبيرا وحسرة لطالما قمتم بزرعها بأحشائنا فذوقوا زرعكم ذوقوا زرعكم".

أغنية الأبطال والمقاومة #عرين_الأسود الرجال الرجال ... رجال الله في #فلسطين https://t.co/XInmceY5Uh — أحمد أبو مالك (@ahmadabumalik11) October 12, 2022

وأكّدت أنّها لا تتبع لأي فصيل، ولا تساق لمصالح حزبية لا هنا ولا هناك، وليس لها أي خلاف مع أي فصيل أو مع الأجهزة الأمنية، مبيّنةً أنّها التي أدارت ظهرها لكافة الخلافات والمناكفات، وحددت بوصلتها منذ اليوم الأول.

اغلاق مخيم شعفاط

وفي الاثناء، واصل الجيض الاسرائيلي اغلاق مخيم شعفاط في القدس المحتلة لليوم الخامس على التوالي، فيما قمع الاربعاء شبانا نفذوا اعتصاما على مداخل المخيم احتجاجا على الاغلاق.

وقال شهود ان القوات الاسرائيلية اطلقت قنابل الصوت ووالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المعتصمين الذين هتفوا بشعارات منددة بالحصار المفروض على المخيم وكذلك بلدة عناتا المجاورة.

وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ السبت، عمليات اقتحام لمخيم شعفاط الذي فرضت عليه اغلاقا خانقا، بحثا عن عدي التميمي (22 عاما)، الذي تقول إنه نفذ عملية إطلاق نار على حاجز قرب المخيم أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة حارس أمن بجروح وصفت بالخطيرة.

واعلن اهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا الثلاثاء، العصيان المدني الشامل في مواجهة العقاب الجماعي والحصار، الذي يفرضه عليهما الجيش الاسرائيلي..

وبالتزامن، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك عقب اقتحام الاخيرة حي عين اللوزة في سلوان، واطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع في المكان.

كما اندلعت مواجهات في بلدة الرام، شمالي القدس المحتلة. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.

إضراب عام

وفي الاثناء، عم الاضراب التجاري محافظات الضفة الغربية الأربعاء، وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، وكذلك العمل في المحاكم وبدت شوارع المدينة شبه خالية احتجاجا على ممارسات الاحتلال وتدابيره القمعية، وإسنادا لمخيم شعفاط وبلدة عناتا.

وعمّ الإضراب التجاري أسواق مدينة نابلس حيث أغلقت المحال التجارية في أسواق مدينة نابلس، أبوابها وسط الحالة التي تعيشها المدينة من حصار وتشويش في مختلف مناحي الحياة.

كما أعلنت جامعة النجاح تحويل دوام الطلبة إلى الإلكتروني، فيما علقت كلية الروضة الدوام والدارسة.

وشل الاضراب الشامل مرافق الحياة في عدة مناطق في محافظة الخليل، وتعطلت الحياة في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمالي المدينة ومخيم الفوار جنوبها، وتوقفت الدراسة في جامعات الخليل، والبوليتكنيك، والقدس المفتوحة، وخضوري/ العروب.

وكذلك عمّ الإضراب التجاري، أسواق مدينة طولكرم وجامعتها، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما عم الإضراب الشامل جامعتي فلسطين التقنية خضوري والقدس المفتوحة، بدعوة من مجالس اتحاد الطلبة، وإلغاء كافة الفعاليات المقررة اليوم فيهما.

وبدورها، أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة باستثناء الطلبات المستعجلة وتمديد التوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية اليوم الأربعاء.