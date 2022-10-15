شهيد برصاص القوات الاسرائيلية قرب سلفيت

استشهد شاب فلسطيني مساء السبت، متأثرا بإصابته بالرصاص خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية قرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان ان الشاب مجاهد أحمد محمد شملاوي (30 عاما)، استشهد متأثراً بجروح حرجة نجمت عن اصابته في الصدر برصاص القوات الاسرائيلية خلال المواجهات التي وقعت في قراوة بني حسان ظهر السبت، واسفرت كذلك عن اصابة خمسة فلسطينيين اخرين.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي قوله ان "المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، تعمل في أراضي المواطنين، الذين تصدوا لها".

واضاف إن القوات الاسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

جاء ذلك فيما تشهد انحاء الضفة الغربية مواجهات بين القوات الاسرائلية والمستوطنين من جهة والمواطنين الفلسطينيين من الجهة الاخرى.

وقال شهود ان اشتباكات اندلعت بين الجانبين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، فيما تحدثت مصادر اسرائيلية عن اصابة مستوطن خلال عملية طعن في منطقة جبل المكبر في المدينة.

وشهد محيط سجن عوفر غرب رام الله مواجهات بين القوات الاسرائيلية والشبان الفلسطينيين. كما وقعت اشتباكات مماثلة في بلدة سلواد شرقي القدس، وفي بلدة نعلين غرب المدينة.

تحدثت تقارير عن اطلاق نار على الجنود الاسرائيليين المتمركزين عند حاجز بيتونيا، بينما استهدف مقاومون سيارة للمستوطنين قرب قرية اللبن الشرقية جنوب رام الله، ما اسفر عن اصابة احد ركابها.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني في الخليل بزعم إلقائه قنبلة حارقة تجاه الجنود، ودون ان تتضح على الفور حالة المصاب. بينما استهدفت قوات الاحتلال مجموعة عمال فلسطينيين في بلدة السموع وأوقعوا إصابات في صفوفهم.