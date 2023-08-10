شهيد بنيران القوات الاسرائيلية في زواتا غربي نابلس

قتلت القوات الاسرائيلية شابا فلسطينيا خلال اقتحامها منطقة زواتا غربي نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة فجر الخميس، بحسب ما افادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان ان أمير أحمد خليفة (24 عاما) من مخيم العين شمال غربي نابلس، استشهد جراء جروح خطيرة في الرأس اثر تعرضه للاصابة برصاصتين في الصدر والظهر اطلقها عليه الجنود الاسرائيليون خلال اقتحامهم زواتا.



وتتهم سلطات الاحتلال الشهيد خليفة، وهو قيادي في كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح، بالتخطيط والمشاركة في هجمات وعمليات ضد الجيش والمستوطنين، وهي تطارده منذ قرابة العامين.

وكانت مصادر فلسطينية افادت في وقت سابق بان قوة اسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وخاضت اشتباكات عنيفة مع مقاومين في زواتا، والذين امطروها بالرصاص واستهدفوها بالعبوات الناسفة.

وداع الشـهيد المشتبك أمير خليفة الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في منطقة زواتا غرب نابلس. pic.twitter.com/bO4oG2PFSp — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) August 10, 2023

ونقلت وسائل اعلام فلسطينية عن شقيق الشهيد خليفة قوله ان قوات الاحتلال استدرجته الى كمين خارج مخيم العين حيث قامت باغتياله، مشيرا الى انه كان نجا من عدة محاولات لقتله من قبل قوات خاصة اسرائيلية خلال العامين الماضيين.

