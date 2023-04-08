شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

اعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة

وقال مصدر طبي في مستشفى درويش نزال ان الشاب عايد عزام سليم "20 عاماً" استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية حيث اصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر

وتوسعت هجمات المستوطنين بحماية الجيش ضد الفلسطينيين وقد أصيب أربعة على الاقل خلال هجوم للمستوطنين على مركبات الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، كما اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، على المصلين في مسجد السلام ببلدة دير بلوط غرب سلفيت.