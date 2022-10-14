شهيد في هجوم مسلح على مستوطنة اسرائيلية

استشهد قيس عماد شجاعيه من بلدة دير جرير في الضفة الغربية المحتلة وانسحب زميلة من محيط مستوطنة بيت إيل شمال شرقي رام الله وتقوم قوات الاحتلال بعملية بحث عنه

وفي التفاصيل وفق ما افادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن مسلحين فلسطينيين وصلا مشيا على الأقدام من جهة مخيم الجلزون برام الله وأطلقا النار من مسافة مئات الأمتار صوب المستوطنة مما أصيب مستوطنة كان متواجدا في ساحة منزله في الجزء العلوي من جسده فيما اصيب اخر اصابة طفيفه تم اسعافة مباشرة

وفتحت قوة إسرائيلية من وحدة المظليين النار صوب المنفذين بينما كانت في نشاط قرب المستوطنة، وقالت تقارير عبرية انه استشهد أحدهما وانسحب الثاني بسلاحه.

وقالت التقارير ان الكتيبة 890 في الجيش الإسرائيلي نصبت كمينا على مسافة 200 ل 300 متر وأطلقت النار على منفذي عملية بيت إيل وتجري قوات الجيش عملية مطاردة وبحث عن المنفذ الثاني