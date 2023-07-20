شهيد وإصابات في نابلس.. استهداف الآليات الاسرائيلية بالعبوات الناسفة (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني يدعى بدر سامي المصري (19 عاما) وأُصيب عدد آخر بجروح، بينهم حالتان خطيرتان، جراء إطلاق النار من قِبل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات واشتباكات في منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس، فجر اليوم الخميس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب بدر سامي المصري استشهد برصاصة في صدره، وأُصيب ثلاثة آخرون نُقلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينهم اثنان في حالة خطيرة.
وفي نفس السياق، تم تسجيل عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز السام خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام المستوطنين مقام يوسف.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من عدة محاور باتجاه شارع عمان لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وتم إغلاق الشارع بالسواتر الترابية.
ومنعت قوات الإحتلال مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى طفلة رضيعة تبلغ من العمر 12 يومًا، كانت قد أُصيبت بالاختناق الشديد بالغاز في منطقة الضاحية.
كما قامت القوات الإسرائيلية بمهاجمة مركبة الإسعاف بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أثناء نقل المريضة، مما أدى إلى كسر زجاج المركبة الأمامي
وأفادت مصادر محلية أن مقاومين قاموا بإطلاق النار وتفجير عبوات محلية الصنع استهدفت آليات الاحتلال خلال عملية الاقتحام