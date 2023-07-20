شهيد وإصابات في نابلس.. استهداف الآليات الاسرائيلية بالعبوات الناسفة (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني يدعى بدر سامي المصري (19 عاما) وأُصيب عدد آخر بجروح، بينهم حالتان خطيرتان، جراء إطلاق النار من قِبل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات واشتباكات في منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس، فجر اليوم الخميس.

صورة | الشاب بدر سامي المصري (19 عامًا)، ارتقى برصاص جيش الاحتلال، الليلة خلال اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة #نابلس pic.twitter.com/4NBEM9oqMo — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) July 19, 2023

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب بدر سامي المصري استشهد برصاصة في صدره، وأُصيب ثلاثة آخرون نُقلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وفي نفس السياق، تم تسجيل عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز السام خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من عدة محاور باتجاه شارع عمان لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وتم إغلاق الشارع بالسواتر الترابية.

ومنعت قوات الإحتلال مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى طفلة رضيعة تبلغ من العمر 12 يومًا، كانت قد أُصيبت بالاختناق الشديد بالغاز في منطقة الضاحية.

كما قامت القوات الإسرائيلية بمهاجمة مركبة الإسعاف بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أثناء نقل المريضة، مما أدى إلى كسر زجاج المركبة الأمامي

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين قاموا بإطلاق النار وتفجير عبوات محلية الصنع استهدفت آليات الاحتلال خلال عملية الاقتحام

#فيديو يُظهر جانبا من المواجهات مع قوات الاحتلال في #نابلس، فجر الخميس، وذلك خلال اقتحام أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين، بينهم رضيعة ( 12 يوما)، منع الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إليها، ما أجبر المسعفين على التوجّه إليها على الأقدام.



التفاصيل: https://t.co/pMHCunwFvP pic.twitter.com/2tWkllFSWi — موقع عرب 48 (@arab48website) July 19, 2023

⭕ شاهد| لحظة استهداف الشبان لآليات الاحتلال المتمركزة في قلب شارع عمان، شرقي نابلس، بقنبلتين محليتي الصنع. pic.twitter.com/j80DEO35AK — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) July 19, 2023

ها هو جبل النار على خطى جنين القسام

ها هم عرين الأسود يكملون درب عش الدبابير

ها هي نابلس الدخيل والمبسلط، العزيزي وصبح والوديع

ها هي تلبي نداء الشيشاني وتزرع برأس المحتل رصاصات النابلسي

ها هي من بعد المخيم تزرع تحت الجرافات العبوات

ها هي تفجر تنسف الجنود، المستوطنين والدبابات.. pic.twitter.com/z9fEAjDpYX — لَمَـ𓂆ـىٰ #الحرية_لوليد_دقة (@LamaYousuf1) July 19, 2023



