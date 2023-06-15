شهيد وعشرات الجرحى خلال اقتحام القوات الاسرائيلية مدينة نابلس

استشهد فلسطيني واصيب عشرات اخرون خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام الجيش الاسرائيلي مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة فجر الخميس.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني ان خليل الأنيس (22 عاما) استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي الذي اقتحم المدينة ليل الاربعاء/الخميس من اجل هدم منزل منفذ عملية اطلاق نار على حاجز مستوطنة شافي شمرون غرب المدينة العام الماضي.

وباستشهاد الانيس يرتفع الى 167 عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الاسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام.

#متابعات || استشهاد الشاب خليل الأنيس وإصابة أكثر من 200 مواطناً برصاص جيش الاحتلال الفاشي في اقتحام مدينة نابلس و تفجير منزل الأسير أسامة الطويل، الذي يتهمه جيش الاحتلال بالمسؤولية عن مقتل أحد جنوده pic.twitter.com/PHrIxh6LsQ — الاتجاه الديمقراطي (@alhourriahps) June 15, 2023

وبحسب الهلال الاحمر، فقد اصيب 187 فلسطينيا بينهم 4 أطفال بالرصاص وبالغاز المدمع الذي اطلقته القوات المقتحمة خلال اشتباكها مع العشرات من الاهالي الذي تصدوا لها، مشيرا الى ان جروح اثنين من المصابين خطيرة.



وقالت مديرية الدفاع المدني انها تعاملت مع حريقين في منزلين بالمدينة نجما عن اطلاق الجيش الاسرائيلي قنابل الصوت والغاز عليهما، فيما تعرضت سيارة إسعاف فلسطينية لاضرار جراء اطلاق النار عليها ما ادى الى تحطيم زجاجها.

#فيديو يظهر اللحظات الأولى لتفجير منزل الأسير أسامة الطويل في #نابلس فجرا pic.twitter.com/Vo6rdh84eD — Ahmad Jaradat (@JaradatAhmad1) June 15, 2023

وقال شهود ان أكثر من 20 آلية وجرافة عسكرية شاركت في الاقتحام الذي شهدته احياء عدة من المدينة وتخلله اشتباكات مسلحة.

واضافوا القوات الاسرائيلية نسفت بالمتفجرات منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة المريج بمدينة نابلس، والذي تتهمه بتنفيذ عملية شافي شمرون التي وقعت في تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي واسفرت عن مقتل جندي اسرائيلي.

وقام الجيش الاسرائيلي باقتحام نابلس بعد العملية بنحو ثلاثة اشهر حيث اعتقل كلا من الطويل وكمال جوري (22 عاما) اللذين تتهمها بتنفيذ العملية بعد محاصرتهما في احد المنازل.