شورت ​كيت ميدلتون​ يخرق القواعد الملكية

اثار ظهور دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ بالشورت جدلا في اوساط المتابعين الذين اعتبرو فعلها خروجا عن التقاليد الملكية البريطانية على الرغم من انها كانت ترافق زوجها ​الأمير ويليام

وظهرت دوقة كامبريدج في جزر الباهاما للانضمام إلى سباق القوارب على شرف اليوبيل البلاتيني لـ الملكة اليزابيث، مرتدية شورت باللون البيج اعتبره كثيرون قصيراً للغاية، وأنها اخترقت به قواعد وأصول العائلة الملكية البريطانية.

وخلال السباق تنافس الزوجان الواحد ضد الآخر، فربح الامير ويليام وبعد انتهاء الحدث، انضم الزوجان الى حفل استقبال أقيم على شرفهما في الباهاماس في اطار جولتهما الكاريبية للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة، التي لم تستطع ان تحضر، بسبب تعرضها لوعكة صحية.