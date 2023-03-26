مفتي مصر يؤنب طلاب غادرو درسة: انتو رايحين فين انت وهو؟

تحول درس ديني لمفتي الديار المصرية الأسبق، الدكتور علي جمعة 71 عاما الى اجواء من الضحك والتندر الممزوج بالرسائل والتأنيب لثلاثة طلاب غادرو المسجد اثناء القائه درسا دينيا "عن منفعة المسلم لأخيه المسلم" في القاهرة.

وفيما كان الدكتور جمعة يتحدث ، هم ثلاثة من الطلبة بالانسحاب الى مكان آخر فقطع جمعة درسه ليسال "العيال اللي قامت دول. سلفية دول والا ايه .. إنتو قايمين ليه يا واد إنت وهو.. رايحين فين"؟

فاجاب احد المغادرين بانهم ذاهبون الى "الشيخ مصطفى الأزهري" فسألهم من يكون الشيخ مصطفى، وجاءه الرد بأنه الشيخ مصطفى رضا، قبل ان يامرهم بالبقاء في المسجد الى حين الانتهاء من درسه الديني وسط ضحكات الحضور

ثم قال الدكتور علي جمعة انه لم ير مثل هذا التصرف من قبل "إحنا فعلا في آخر الزمان".

وثمن بعض المغردين تصرف الدكتور علي جمعة واعتبروه انتقادا مغلفا بالنكات ولم يشأ ان يجرح مشاعر المغادرين