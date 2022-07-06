شيكاغو.. مطلق النار يواجه السجن مدى الحياة

بين المدعي العام بولاية إلينوي الأمريكية إريك راينهارت، أن روبرت كريمو، الذي اعتقل في حادث إطلاق النار في ضاحية هايلاند بارك بشيكاغو، متهم بـ7 جرائم قتل، وقد يسجن مدى الحياة.

وقال في مؤتمر صحفي: "وجهت لكريمو تهم بسبع جرائم قتل، ونتوقع توجيه اتهامات أخرى أيضا".

وأضاف: "في تمت إدانة كريمو، فقد يواجه السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.. أن الجريمة التي نفذها تم التخطيط لها بعناية".

وتابع، إن "المدعين سيقدمون التماسا إلى المحكمة غدا الأربعاء لحبس المتهم بدون منحه إمكانية الخروج المشروط بكفالة".

ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في إطلاق نار يوم الاثنين، على عرض بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي في هايلاند بارك.

وأطلق روبرت كريمو (22 عاما) النار على الحشد مما يعتقد أنه بندقية هجومية.

وتعليقا على الحادث هناك، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"عدم الاستسلام في مكافحة وباء العنف المسلح"، معترفا بأنه "على الرغم من أهمها تغيير في قوانين الأسلحة خلال 30 عاما، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".