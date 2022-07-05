توقيف مطلق النار في شيكاغو

أوقفت الشرطة الأميركية شابا يشتبه بأنه أطلق النار على عرض خلال عيد الاستقلال بمدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو، ما أوقع 6 قتلى و30 جريحا على الأقل.

وقالت شرطة هايلاند بارك يوم الإثنين إن "شخصا محل اهتمام" تم توقيفه.

ونقلت صحيفة شيكاغو صن-تايمز عن مصدر أمني قوله إن المشتبه به روبرت كريمو (22 عاما) "أوقف بدون حوادث" بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.

ونشرت شركة مقاطعة ليك صورة للمشتبه به:

وقالت "سي أن أن" إن ضابط مرور في شمال شيكاغو حاول إيقافه، قبل أن تبدأ مطاردة قصيرة مع الشرطة.

وذكرت "شيكاغو صنداي تايمز" أن الشرطة لم تحدد بعد الدافع وراء الهجوم.

وقال كريستوفر كوفيلي، من شرطة مقاطعة ليك، إن المسلح استخدم "بندقية عالية القوة" لإطلاق النار من فوق سطح أحد المنازل، وكان "حذرا للغاية ومن الصعب جدا رؤيته".

ووصف الجريمة بأنها "عشوائية للغاية ومتعمدة للغاية".

وأفادت جينيفر بانيك، الطبيبة في المقاطعة، بأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث، وجميعهم من البالغين، وتوفي آخر في المستشفى.

وفي مستشفى هايلاند بارك، قال الدكتور بريغهام تيمبل إن 25 من 26 شخصا عولجوا هناك كانوا ضحايا أعيرة نارية وإن 19 منهم عادوا إلى بيوتهم.

وأفاد تيمبل بأن أعمارهم تتراوح بين 8 سنوات و 85 سنة. وقال إن "أربعة أو خمسة" منهم أطفال.

وحول خلفية الشحص "محل الاهتمام"، قال موقع البيانات imdb إنه ولد في 20 سبتمبر 2000، وهو الطفل الأوسط لثلاثة أطفال ويتحدر من أصل إيطالي.

وتفيد المعلومات أيضا بأنه يهوى الموسيقى وله إصدارات موسيقية على الإنترنت، وقد أصدر مقطعا بعنوان "Are You Awake" في 15 أكتوبر 2021، يبدو أنه كان يشير فيه إلى أنه سيقدم على أمر "يتجاوز القدرة على وقفه".

ويتضمن الفيديو رسومات لرجل يصوب بندقية على شخص آخر، وصورة للرجل الذي اغتال الرئيس الأميركي، جون أف كينيدي.

ويقول الموقع والده كان قد ترشح لمنصب عمدة هايلاند بارك في عام 2020.