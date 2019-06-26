صاروخ حوثي يستهدف مقر القوات الخاصة السعودية

قصفت مليشيات الحوثي بواسطة صاروخ باليستي مقر قيادة معسكر القوات الخاصة السعودية في الملاحيط عند جازان جنوبي المملكة.

وقالت مصادر اعلامية تابعة للمليشات المدعومة من ايران ان "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية"، أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى على "مقر القيادة في معسكر ما يسمى بالقوات الخاصة في الملاحيط قبالة جازان".

وقالت قناة المسيرة التابعة للمليشيات ان "الصاروخ أصاب هدفه بدقة في المعسكر المستهدف"، مشيرا إلى وقوع ضحايا في الجانب السعودي.

ولم يعلق الجانب السعودي على الخبر حتى اللحظة