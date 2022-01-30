صاروخ حوثي يقتل خمسة مصلين داخل مسجد في شبوة (فيديو)

قتل 5 مصلين واصيب عدد اخر في قصف حوثي بصاروخ موجه على مسجد في محافظة شبوة جنوبي اليمن.لقوات، وفق ما اعلنته "ألوية العمالقة" الموالية للقوات الحكومية في بيان الاحد.

وقال المركز الإعلامي لقوات "ألوية العمالقة" ان "ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مسجد عبدالله بن مسعود في قرية الصفحة بمديرية عسيلان محافظة شبوة بصاروخ موجه، ما أدى لمقتل 5 مدنيين من المصلين، وإصابة آخرين، بينهم أطفال".

ونشر المركز الإعلامي لقوات العمالقة فيديو قال إنه يظهر حجم الدمار جراء الهجوم الذي وقع السبت، مشيرا إلى أن القصف أدى لتدمير أجزاء كبيرة من المسجد، ومصادر المياه والمرفقات الخاصة به.

وكانت "ألوية العمالقة" المدربة إماراتيا قالت الجمعة عن استكمال عملية "إعصار الجنوب" باستعادة السيطرة على مديريتي بيحان وحريب في محافظتي شبوة ومأرب، مؤكدة إعادة تموضع قواتها في شبوة بعد "تأمين المحافظة بالكامل" من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

شاهد بالفيديو

المسجد الذي استهدفته مليشيات الحوثي بصاروخ بالستي في عسيلان والذي استشهد بداخله 4 مواطنين واصيب 5 آخرين pic.twitter.com/ORAu2zpi8p — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) January 30, 2022

وجاء في البيان: "بعد النجاح الكبير التي حققته قوات العمالقة الجنوبية في عملية إعصار الجنوب بدأت بنقل ألويتها ‏الى عرينها بجاهزية عالية".

وأوضح مسؤول في "ألوية العمالقة" لوكالة "فرانس برس" اليوم أن القوات التي تمت إعادة تموضعها لم تنسحب من جبهات القتال، لكنها شرعت في اتخاذ إجراءات دفاعية بغية التصدي لأي هجوم عسكري محتمل من قبل الحوثيين.

وأكد المسؤول أن "ألوية العمالقة" لا تنوي مواصلة تقدمها في مأرب، قائلا، وفقا لما نقلت عنه الوكالة: ""ما تبقى من مأرب وغير محرر مخولة به الحكومة (اليمنية المعترف بها دوليا) ولديها جيش قوامه مئات الآلاف من الجنود، وحان دورها لطرد الحوثيين من مأرب".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن هذا الإعلان المفاجئ جاء بعد هجومين على الأقل شنهما الحوثيون على الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري.