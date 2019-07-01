صاروخ سوري يخطىء الأهداف الاسرائيلية ويسقط في قبرص (صورة)

قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، قدرت أوزارساي، اليوم الاثنين إن جسما سقط في شمال البلاد خلال الليل كان صاروخا روسي الصنع على ما يبدو.

وأضاف عبر صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي: “التقييم الأولي يشير إلى أن صاروخا روسي الصنع، كان جزءا من منظومة للدفاع الجوي أُطلقت الليلة الماضية في مواجهة ضربة جوية على سوريا، أكمل طريقه وسقط في بلادنا بعد أن أخطأ هدفه”.

وسقط الجسم على منطقة جبلية إلى الشمال من العاصمة نيقوسيا.

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وقال قائد ميداني في الجيش السوري“إن طائرات إسرائيلية أطلقت أكثر من 7 صواريخ عند منتصف ليل الأحد وتصدت منظومات الدفاع الجوي السوري لها وأسقطت عدداً منها في جنوب غرب العاصمة دمشق، كما استهدفت تلك الطائرات ثلاث نقاط عسكرية بمحافظة حمص هي الفوج 84 التابع للدفاع الجوي السوري وموقعين في منطقتي فيروزة وأم حارتين غرب حمص وأن أكثر من 10 مصابين من القوات الحكومية وصلت إلى مشافي حمص”.

وتسببت الضربات الإسرائيلية على سوريا ليل الأحد بمقتل 15 شخصًا، بينهم 6 مدنيين لم يعلم ما إذا كانوا قتلوا جراء القصف أو جراء الضغط الذي خلّفته الانفجارات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.

وأحصى المرصد مقتل ”9 مقاتلين من المسلحين الموالين لقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية في محيط دمشق وفي ريف حمص، بالإضافة إلى 6 مدنيين بينهم 3 أطفال قرب منطقة صحنايا في ريف دمشق“.

ولم يتضح، وفق المرصد، ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجًاعن ”القصف الإسرائيلي أم سقوط بقايا صواريخ أو بسبب الضغط الهائل الذي تسببت به الانفجارات“.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ أفادت في وقت سابق بمقتل 4 مدنيين في ريف دمشق.