صافرات الانذار تدوي بشمال اسرائيل عقب اختراق مسيرة للاجواء

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان صافرات الانذار انطلقت في منطقة الجليل الاعلى شمالي البلاد الجمعة، فيما اطلق الجيش صواريخ لاعتراض طائرة مسيرة اخترقت الاجواء.

وقالت المصادر نفسها ان صافرات الانذار دوت في شمال منطقة الجليل ووادي الاردن وجنوبي مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وكذلك في بلدة روش بينا ومحيطها.

واضافت ان الصافرات انطلقت في ما يبدو للتحذير من طائرة مسيرة اخترقت الاجواء.

واعلن الجيش الاسرائيلي ان صواريخ اعتراضية من نظام القبة الحديدية اطلقت باتجاه طائرة مسيرة صغيرة قادمة من الحدود الشمالية للبلاد، فيما جرى نشر طائرات قتالية ومروحيات في سماء المنطقة.

وهذه ثالث طائرة مسيرة تدخل الاجواء الاسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية.

فقد اعلن الجيش الاسرائيلي الخميس اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني عقب اختراقها للحدود الشمالية. وبعد ساعات اعن عن اعتراض طائرة مسيرة ثانية قادمة من قطاع غزة.

وياتي اعلان اسرائيل عن اسقاط هذه المسيرة بعد يوم من كشف زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله عن ان حزبه قطع شوطا في تطوير ترسانته من الصواريخ الدقيقة، اضافة الى تصنيع الطائرات المسيرة.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة الاربعاء "أننا اليوم ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات واللي بدو يشتري أهلا وسهلا"، مشددا على أنه "لدى شبابنا القدرة على مواكبة كل تطور ونحن جاهزون لأي تطور جديد في صناعتنا العسكرية".

#عاجل تسللت مسيرة معادية صغيرة من #لبنان الى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذارات في منطقة #الجليل واطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية. التفاصيل قيد الفحص https://t.co/8jQwvqL5pF pic.twitter.com/5aZpw3LFoT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 18, 2022

ولفت نصرالله إلى أن "المقاومة قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر المسيرات الإسرائيلية"، معتبرا أن "الإحتلال يعمد إلى تشغيل عملاء له في لبنان لتعويض غياب مسيراته من أجواء بلدنا".