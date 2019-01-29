تصريحات مثيرة للداعيه صالح المغامسي عن الترفيه في السعوديه (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي

أطلق الداعية السعودي صالح المغامسي تصريحات مثيرة عن برامج هيئة الترفيه، التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ.

المغامسي وخلال استضافته من قبل فضائية "إم بي سي"، دعا إلى تجديد الخطاب الديني، قائلا إن "الأمة بحاجة لذلك، نظرا لأن الفترة الماضية شهدت أخطاء في فهم الشرع"، على حد قوله.

وأشاد المغامسي بالجهود التي يبذلها تركي آل الشيخ، برغم انتقاده المبطن لشمول مسابقات القرآن الكريم، والآذان، في برامج "الترفيه"، مشيرا إلى أن هذه "شعائر عظيمة يجب أن تحفظ في مواضعها".

وتغزل المغامسي بخطة 2030 التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان، واصفا الأخير بأنه شخصية ذات كفاءة عالية.

وأضاف: "نحن معشر العلماء والدعاة نفرح بذلك كثيرا"، في إشارة إلى خطة 2030.

وقال المغامسي إنه إذا كان ولي العهد "هو من يرعى العلماء الصادقين، فإن ذلك سينتج عنه ثمرات، ليس في هذه البلاد فقط، بل لجميع المسلمين".

وأثارت تصريحات المغامسي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن نشطاء فسروا كلامه بأنه موافقة على قرارات هيئة الترفيه الجديدة، ومن أبرزها السماح بالغناء في المطاعم والمقاهي.

وأوضح ناشطون أن المغامسي "انفرد بصدارة الدعاة المنافقين لابن سلمان"، لا سيما أنه الوحيد الذي لا يتجاهل أي قضية، ويعلق عليها، بما فيها جريمة قتل الكاتب جمال خاشقجي التي برأ ابن سلمان منها.

واعتبر ناشطون أن المغامسي الذي يحظى بشهرة واسعة، "يعين الظالم والمجرم على مواصلة ظلمه وجرمه، من خلال تغريداته".