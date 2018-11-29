90 جريمة قتل.. مجرم أمريكي يدلي باعترافات صادمة !

صامويل ليتل

أدلى مسنّ أمريكي باعترافات صادمة، حول عدد الجرائم التي ارتكبها طيلة حياته.

وذكرت وكالة "رويترز" أن صامويل ليتل البالغ من العمر 78 عاما، أقر من داخل سجنه في تكساس، بارتكابه جرائم قتل وصل عددها إلى أكثر من 90 جريمة.

وأوضحت الوكالة أن ليتل أصبح القاتل المتسلسل الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

اللافت أنه وبرغم العدد الهائل من الجرائم التي ارتكبها، إلا أنه يقضي حكما بالسجن المؤبد لإدانته بثلاث جرائم قتل فقط، اركتبها في ثمانينات القرن الماضي.

وبحسب الشرطة، فإن ليتل اعترف بتفاصيل جريمتي قتل وقعتا عامي 1977 و1982 لم يكن بوسع أحد سوى القاتل معرفتها.

وبحسب شرطة مدينة ماكون في ولاية جورجيا، فإن اعترافات ليتل الأخيرة سمحت لها بإغلاق قضيتي القتل اللتين بقيتا مفتوحتين على مدى عقود.