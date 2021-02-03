صحفي اميركي يقابل الجولاني والـ CIA تعرض 10 مليون لاعتقاله

سخر نشطاء في المعارضة السورية من زيارة قام بها اعلامي اميركي الى ادلب حيث اجرى مقابلة مع زعيم جبهة النصرة ابو محمد الجولاني وذكروا باعلان المخابرات الاميركية والاجهزة الامنية العالمية من الوصول الى المطلوب البارز للعدالة الدولية بتهمة الارهاب الامر الذي دفعهم الى رصد 10 مليون دولار لم يمكن من الوصول اليه .

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وقد اعادت وزارة العدل الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة لزعيم "جبهة النصرة" المرتبط بتنظيم "القاعدة"، أبو محمد الجولاني، مذكرة بمكافأة الـ10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه واستخدمت الصورة التي نشرها الصحفي الاميركي مارتن سميث عبر حسابه على "تويتر"

10 مليون مجددا

وقالت الوزارة عبر صفحة "مكافأة من أجل العدالة" التابعة لها، متوجهة للجولاني: يمكنك أن تلبس "بذلة حلوة" أيها الوسيم، لكنك تبقى إرهابيا".

ودعت الوزارة إلى إسال أي معلومات عن الجولاني للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، عبر "تلغرام" أو "سكنال" أو "واتساب".

Just returned from three days in Idlib, Syria with Abu Muhammad al Jolani, founder of al Qaeda affiliate Jabhat al Nusra. He spoke candidly about 9/11, AQ, Abu Bakr al Baghdadi, ISIS, America and more. Reporting for @frontlinepbs photo @ScottAnger #HTS #Idlib #ISIS #alqaeda pic.twitter.com/9S4qHKBhWH — Martin Smith (@Martin28Smith) February 2, 2021

والصورة التي نشرتها الوزارة الأمريكية، كان نشرها أمس الصحفي الأمريكي مارتن سميث عبر حسابه على "تويتر"، معلقا عليها بالقول: "عدت للتو من زيارة إلى إدلب استغرقت 3 أيام، التقيت فيها مؤسس جماعة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وتحدثنا عن هجمات 11 سبتمبر، والقاعدة، وأمريكا".

وارتدى الجولاني في الصورة بذلة داكنة اللون من دون ربطة عنق في مظهر لم يعتد عليه الكثيرون.

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