صحيفة: المخابرات البريطانية تسيطر على الإعلام الأردني

نشرت صحيفة The Cradle مذكرات سرية مصدرها وزارة الخارجية البريطانية تكشف الالية التي تسللت من خلالها المملكة المتحدة إلى هياكل الاعلام والاتصالات الأردنية على أعلى المستويات.



وعلى ذمة الصحيفة والوثائق التي نشرتها فان ذلك "يؤدي بدوره إلى ممارسة تأثير كبير وخبيث على وسائل الإعلام في البلاد ، وبالتالي على التصورات العامة داخل البلاد - وغرب آسيا على نطاق أوسع".

ووفق المصادر فان المخابرات البريطانية عملت بذريعة "رعاية مكافحة دعاية داعش" حيث سعت لندن إلى تثبيت عناصر داخل وحدة الاتصالات الاستراتيجية الأردنية وهو ما عرفته بانه (كيان أردني "يتألف من ممثلين من مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية الأردنية ، والتي تشمل RHC (الديوان الملكي) ، وزارة الإعلامK القوات المسلحة الأردنية ، وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ".

هؤلاء العناصر الذين تم وصفهم بـ "النشطاء" اسسوا "غرفة أخبار سرية" مخصصة لنشر "لا هوادة فيه" محتوى الوسائط المتعددة الذي يمجد "الروايات الوطنية" والرسائل المناهضة للتطرف، وتشير المصادر الاعلامية البريطانية الى انه سيتم تضخيم هذا الناتج ، من قبل المنافذ الإخبارية المحلية والإقليمية.

هذا المقال خطير جدا .. الدور البريطاني في السيطرة على الاعلام الاردني. اعتقد ان الموضوع لا يجب ان يمر بدون توضيح رسمي من الحكومة وجهازها الاعلامي.

اقرأوه .. ستجدوا اسما يهمكم. https://t.co/dTcKYfrJOu — Mureed Hammad (@mureedhammad) June 6, 2023

وحسب التقرير فقد استعانت الاستخبارات البريطانية ،بمؤسسة ألباني أسوشيتس Albany Associates والمتخصصة بتقديم دعم واستشارات للدول التي تعاني من حروب وكوارث ، وهذه المرة قدمت مشروع نبصف مليون جنيه إسترليني ، وتقول المصادر الاعلامية ان Albany Associates وضعت الخطوط العريضة لخطة اعلامية مفصلة.

قالت فيه "نوصي بأن يكون المحتوى مزيجًا من مقاطع الفيديو القصيرة ، والصوت ، والصور ، والرسوم البيانية ، والمدونات ، ومقالات الرأي ، والأسئلة والأجوبة الميسرة في الوقت الفعلي مع منظمات المجتمع المدني ، والمؤثرين الرئيسيين ، إلخ. - محتوى حزبي يدعم أهداف [الحكومة] ".

افادت الخطة ايضا بـ "سنحدد المؤثرين الأردنيين الأكثر شهرة على Facebook و Twitter و WhatsApp و Google+ والمدونين وقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى وسنطور استراتيجيات للتفاعل معهم ، مما يساعد على تضخيم رسائلنا والدعوة لها."





يتبع