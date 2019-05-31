صحيفة: انتهى عهد نتنياهو

اعتبرت تقارير اعلامية ومحللون ان “حقبة نتنياهو الذي لا يقهر انتهت، وبدأت متاعبه القانونية”.

ووفق صحيفة ديلي تلغراف، فـ إنه لم يمض إلا ستة أسابيع على صعود نتنياهو على المنصة وإعلان فوزه في الانتخابات، حيث فاز بفترة خامسة في منصبه كرئيس للوزراء، مؤكدا ان هذا الانتصار انتهى وتداعى بعد عدد من الساعات التي عمتها الفوضى، فبعد إخفاقه في تشكيل ائتلاف حاكم، اضطر البرلمان لإعلان انتخابات مبكرة لم يكن هو أو الناخبون يريدونها.

ويضيف الكاتب راف سانشيز من القدس أن صورة نتنياهو الذي لا يقهر تحطمت. وأن الشاغل الأول له الآن هو التحقيق معه إثر مزاعم بقبوله هدايا فاخرة بصورة غير قانونيةـ وغير بعض اللوائح العامة في البلاد مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من أحد أقطاب الإعلام.

وأضاف أن نتنياهو كان يعتزم في خلال الشهور الستة المقبلة في رئاسة الوزراء أن يغير الإجراءات حتى يحصل على حصانة من التقاضي أثناء بقائه في منصبه، مؤكدا أنه حصل على تذكرة بمتاعبه القانونية عندما وافقت زوجته على دفع 12 ألف دولار لتسوية قضية الاحتيال التي تواجهها.

ويرى الكاتب أن الناخبين عادة ما يعقابون الحزب الحاكم لإخفاقه في الحكومة، وهذا ما قد يحدث لحزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، في الانتخابات المقبلة.

ويضيف أن نتنياهو لم يتوقع أن يواجه الناخبين لعدة أعوام مقبلة، ولهذا لم يخف أو يجمل اعتزامه تغيير اللوائح لتجنب التقاضي.