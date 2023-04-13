صحيفة صينية تقول أن انهيار الهيمنة الأمريكية حتمي

البوابه - حكمت صحيفة صينية على محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على هيمنتها العالمية بالفشل.

وقالت صحيفة Global Times الصينية اليوم الخميس أنه سواء أحبت أمريكا ذلك أم لا، فهناك المزيد والمزيد من الأصوات الداعية إلى إنشاء نظام عالمي جديد، مؤكدة بداية عملية التخلي عن الدولار.

ولفتت الصحيفة إلى تزايد أهمية دول بريكس، في حين ينخفض نفوذ مجموعة السبع الكبار حيث تزداد شعبية آليات مثل منظمة شنغهاي للتعاون، حيث لا يمكن للولايات المتحدة عكسها، حتى من خلال صنع أعداء أو زيادة الضغوط أو فرض الإكراه.

وشددت Global Times أن الولايات المتحدة تسيطر على حلفائها بشكل صارم وتحاول ردع روسيا والصين وتشن مواجهة اقتصادية وتنشر أكاذيب كما تحاول واشنطن تحاول حاليا أن تعرض نفسها على أنها "عملاق لطيف" و لا يريد أن يتعرض للتحدي من أي جانب.

ونوهت إلى أن هناك بلدان قليلة في العالم ستثق في هذا الطرح من قبل أمريكا.

