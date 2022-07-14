صحيفة صينية: جولة بايدن بالشرق الأوسط جلسة تصوير

قالت صحيفة صينية أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط هي أول زيارة لرئيس أمريكي من نوعها لا يتمكن من خلالها تحقيق أهدافه وتقوية سلطة بلاده.

وأشار دينغ لونغ، الأستاذ في معهد الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، في مقال نشر بصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إنه "لأول مرة يذهب رئيس للولايات المتحدة في جولة في الشرق الأوسط، ولا يتمكن من تحقيق أهدافه وتقوية سلطة بلاده".

وأشار دينغ إلى أن الرحلة قد تبدو مهمة للغاية، لأن بايدن سيحاول إظهار الثقل السياسي للولايات المتحدة في المنطقة، لكن تحقيق هذا الهدف سيكون صعبا بسبب الأزمة الأوكرانية، لأن "الوضع الجيوسياسي العالمي والإقليمي تغير بشكل كبير".

وأضاف: "في النهاية لن تكون الجولة أكثر من جلسة تصوير"، مشيرا إلى أن هذا يعني أن "عقيدة بايدن القائمة على دبلوماسية القيم قد فشلت".

ورأى أنه على "الرغم من كل المحاولات من أجل إقناع دول الشرق الأوسط للوقوف إلى جانب واحد، فإن تعاونها الوثيق مع روسيا والصين سيستمر".

وتابع: "وبالتالي، تحاول إدارة بايدن زيادة وجودها في الشرق الأوسط من خلال الزيارات وإقامة علاقات عسكرية أعمق من أجل الحفاظ على نظامها الهش بتحالف مع الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة الدولية عززت بشكل كبير الاستقلال الاستراتيجي والثقة لدى الدول المنتجة للنفط، مثل السعودية.