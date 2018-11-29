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صحيفة عبرية:"ممثل محمد بن سلمان" طلب وساطة باراك في شراء أجهزة "تنصت"

صحيفة عبرية:"ممثل محمد بن سلمان" طلب وساطة باراك في شراء أجهزة "تنصت"
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