صحيفة كويتية: الاتفاق على 3 نقاط عقب مفاوضات لحل الأزمة الخليجية

أكدت مصادر خليجية رفيعة أن المفاوضات السعودية – القطرية لحل الأزمة الخليجية أسفرت عن الاتفاق على 3 نقاط حتى الآن.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، في عددها الصادر غدا الخميس، عن المصادر الموثوقة والمتابعة لملف المفاوضات المستمرة منذ أشهر عدة، القول إن الاتفاق الأول يتعلق بتهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية تسودها فرصة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وقد بدأ ذلك على مستويات عدة كان الشق الرياضي أحدها.

أما الاتفاق الثاني فيتعلق بعدم المساس بـ”الرموز” أي الشخصيات المرموقة والسيادية في البلدين، وهذا الاتفاق يجب أن يلتزمه الصحافيون والمؤيدون والمسؤولون والمغردون المعروفون وغيرهم من المؤثرين وأصحاب القرار الذين عليهم الكف عن أي مس بالرموز.

والاتفاق الثالث يقوم على عدم إطلاق أي تصريحات معادية من قبل المسؤولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني.

وأكدت المصادر أن “النقاش مستمر حول نقاط خلافية أخرى، والأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد إعلانا مباشرا أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه وما بقي من أمور عالقة”.

وردا على سؤال حول آفاق هذه المحادثات أجابت المصادر “أن المفاوضات تتقدم خطوتين وتتأخر خطوة”، مشيرة إلى “لقاءات على مستويات عدة تجري بين البلدين حاليا، منها على المستوى الوزاري وبعضها يجري في عواصم أوروبية. (د ب أ)