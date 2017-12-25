المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

صحيفة: ميليشيات إيزيدية تغتصب وتحرق 28 مسلمة مع ازواجهن وأطفالهن

صحيفة: ميليشيات إيزيدية تغتصب وتحرق 28 مسلمة مع ازواجهن وأطفالهن
2.5 5

اضف تعليق جديد

avatar
 