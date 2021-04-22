ما هي ادعية العشر الأوائل من رمضان؟ إن ليالي العشر الأوائل من شهر رمضان نكهة خاصة حيث تأتي بعد طول إنتظار وفضل هذه الأيام لا يختلف عن باقي الأيام الأخرى، لأن العبادة غير مقتصرة على أيام معينة في شهر رمضان وفضائل هذا الأخير تشمل جميع أيام شهره الكريم.

ويمكننا القول بأن العشر الأوائل هي الأخرى مفضلة عند الله تعالى حيث جعلها أيام رحمة فكل من قصد ربه بكل جوارحه في هذه الأيام كان له الأجر والثواب العظيم.

وفي العشر الأوائل من رمضان تكون الشياطين مغلولة حيث بإمكان العباد أن يعذبوا أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم، وفيها تتضاعف الحسنات لأن أجر العبادة في هذه الأيام يفوق أجر العبادة في أيام الشهور الأخرى، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، وفي هذه العشر الأوائل يكون المسلم متحمسا بشكل كبير للقيام بجميع العبادات بعدما كان في انتظار لها منذ وقت طويل.

اجمل ادعية العشر الأوائل من رمضان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته) حلت له شفاعتي يوم القيامة.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيْهِ نَصِيبا مِنْ رَحْمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِنِي فِيْهِ لِبَراهِينِكَ السَّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتِي إِلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يا أَمَلَ المُشْتاقِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ المُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ الفائِزِينَ لَدَيْكَ، وَاجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ المُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإحْسانِكَ يا غايَةَ الطَّالِبِينَ.

دعاء الاستغفار (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليا وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

دعاء مستجاب (اللهم أني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد). دعاء محبب إلى الله (اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة).

(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم).

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين).

افضل دعاء العشره الاوائل من شهر رمضان

اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيْهِ على إِقامَةِ أَمْرِكَ، وَأَذِقْنِي فِيْهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، أوزعني فِيْهِ لأداء شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِي فِيْهِ بِحِفْظِكَ وَسَترِكَ، يا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيامِي فِيْهِ صِيامَ الصَّائِمِينَ، وَقِيامِي فِيْهِ قِيامَ القائِمِينَ، وَنَبِّهْنِي فِيْهِ عَنْ نومه الغافِلِينَ، وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يا إِلهَ العالَمِينَ، وَاعْفُ عَنِّي يا عافِيا عَنِ المُجْرِمِينَ.

اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيْهِ إِلى مَرْضاتِكَ، وَجَنِّبْنِي فِيْهِ مِنْ سَخَطِكَ و نقمتك، وَوَفِّقْنِي فِيْهِ لقراءة آياتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيْهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَباعِدْنِي فِيْهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَلْ لِي نَصِيبا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيْهِ بِجُودِكَ، يا أَجْوَدَ الأجْوَدِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ المُسْتَغْفِرِينَ، واجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ عِبادِكَ الصَّالِحينَ، واجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ أَوْلِيائِكَ المُقَرَّبِينَ، بَرَأْفَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ لا تَخْذُلْنِي فِيْهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِيَتِكَ، وَلا تَضْرِبْنِي بِسِياطِ نَقْمَتِكَ، وَزَحْزِحْنِيِ فِيْهِ مِنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيادِيكَ يا مُنْتَهى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ.

اللَّهُمَّ أَعِنِّي فِيْهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبْنِي فِيْهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَآثامِهِ، وَارْزُقْنِي فِيْهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفِيقِكَ يا هادِيَ المُضِلِّينَ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيْهِ رَحْمَةَ الأيتام، وَإِطْعامَ الطَّعامِ، وَإِفْشاءَ السَّلامُ، وَصُحْبَةَ الكِرامِ، بِطَوْلِكَ يا مَلْجَأَ الآملين.

حكمة الإفطار على التمر في شهر رمضان المبارك

دعاء صيام رمضان الكريم